Иван Новосельцев: "Не говорил, что хочу покинуть "Зенит"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев опроверг в разговоре с "СЭ" слухи о своем желании покинуть клуб. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 25-летний футболист недоволен атмосферой в команде и малым количеством игровой практики.

– Информация о якобы моем желании покинуть "Зенит" не соответствует действительности, – сказал Новосельцев. – Ни я, ни кто либо из моих официальных представителей не озвучивал ничего подобного.

Напомним, что Новосельцев перешел в "Зенит" из "Ростова" 31 августа прошлого года. После этого он принял участие лишь в восьми матчах во всех турнирах.