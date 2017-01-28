Голы Самедова и Луиза Адриану помогли "Спартаку" разгромить "Жилину"

"Спартак" в своем первом товарищеском матче в межсезонье на сборе в ОАЭ разгромил "Жилину" со счетом 5:1. Свои первые голы за красно-белых забили новички команды - полузащитник Александр Самедов и нападающий Луиз Адриану. Также у москвичей отличились Ивелин Попов (дубль) и Джано Ананидзе.

ОАЭ

Товарищеский матч

"СПАРТАК" (Россия) – "Жилина" (Словакия) - 5:1 (3:1)

Голы: Попов, 4 (1:0). Самедов, 33 (2:0). Попов, 35 (3:0). Слука, 42 (3:1). Ананидзе, 87 (4:1). Луиз Адриану, 89 (5:1).

"Спартак": Песьяков (Селихов, 46), Ещенко (Кутин, 46), Джикия, Кутепов (Маурисиу, 46), Комбаров (Макеев, 46), Мельгарехо (Давыдов, 46), Зобнин (Тимофеев, 46), Фернанду (Гулиев, 46), Попов (Ананидзе, 46), Самедов (Зуев, 46), Луиз Адриану.

"Жилина": Петраш, Майдан, Минарик, Дыбала, Дюратны, Мартинчек, Хрибик, Вацлавик, Михлик, Слука, Майштиник.

Предупреждения: Майдан, 19. Слука, 26. Кутин, 58. Дыбала, 61.

28 января. Абу-Даби. Стадион Sheikh Zayed.