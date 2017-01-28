17:47 28 января | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Голы Самедова и Луиза Адриану помогли "Спартаку" разгромить "Жилину"

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"Спартак" в своем первом товарищеском матче в межсезонье на сборе в ОАЭ разгромил "Жилину" со счетом 5:1. Свои первые голы за красно-белых забили новички команды - полузащитник Александр Самедов и нападающий Луиз Адриану. Также у москвичей отличились Ивелин Попов (дубль) и Джано Ананидзе.

ОАЭ

Товарищеский матч

"СПАРТАК" (Россия) – "Жилина" (Словакия) - 5:1 (3:1)

Голы: Попов, 4 (1:0). Самедов, 33 (2:0). Попов, 35 (3:0). Слука, 42 (3:1). Ананидзе, 87 (4:1). Луиз Адриану, 89 (5:1).

"Спартак": Песьяков (Селихов, 46), Ещенко (Кутин, 46), Джикия, Кутепов (Маурисиу, 46), Комбаров (Макеев, 46), Мельгарехо (Давыдов, 46), Зобнин (Тимофеев, 46), Фернанду (Гулиев, 46), Попов (Ананидзе, 46), Самедов (Зуев, 46), Луиз Адриану.

"Жилина": Петраш, Майдан, Минарик, Дыбала, Дюратны, Мартинчек, Хрибик, Вацлавик, Михлик, Слука, Майштиник.

Предупреждения: Майдан, 19. Слука, 26. Кутин, 58. Дыбала, 61. 

28 января. Абу-Даби. Стадион Sheikh Zayed.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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EVIL915

Нее, мне в тексте комментатор понравился с фразой: "86' Адриану! Взял да и в перекладину бахнул! УДРАЛ к воротам, подработал мяч и угодил в каркас."/// К воротам удрал... Не расшибся об каркас???

23:21 28 января

serenky25

Комментатор - клубный. С ним все понятно. А вот оператору конечно надо бы учиться показывать. Мягко говоря ему многое не удалось.

19:37 28 января

Адекватный Зритель_

Смока,такой Смока.. У Жилины состав самый что ни на есть основной. Правда,второй - но основнее некуда.

18:42 28 января

ЗЮК

Нубяшка,ущербный-это твой любовник.

18:29 28 января

Нубяшка

у спартака и комментатор подходящий - такой же ущербный

18:11 28 января

azmiser

Салют по случаю победы на красной площади во сколько будет?

18:11 28 января

passerby

Jean4 Как это не странно, но больше всех по матчу понравился... Джикия. Довольно уверенно отыграл 90 минут. Во втором тайме игра правда была "бей-беги", все-таки молодежь у Спартака дубовая, особенно Давыдов, это за гранью. ===== Полностью согласен, и как мне кажется ни с кем из новичков селекционеры Спартака не промахнулись, учитывая "мастерство" местных месси...

18:07 28 января

Айртон

На классе.)) Резервным составом.) Нормуль.)

17:56 28 января

Jean4

Как это не странно, но больше всех по матчу понравился... Джикия. Довольно уверенно отыграл 90 минут. Во втором тайме игра правда была "бей-беги", все-таки молодежь у Спартака дубовая, особенно Давыдов, это за гранью.

17:55 28 января

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