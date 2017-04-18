Геннадий Орлов: "Всем стало понятно, что Шатов несправедливо подвергался критике Луческу"

Известный комментатор Геннадий Орлов отметил, что выход полузащитника "Зенита" Олега Шатова в матче 23-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2) усилил игру питерской команды. По его словам, главный тренер Мирча Луческу несправедливо критиковал игрока и не давал тому места в составе.

– Луческу выпустил на поле Шатова, с которым у него явно непростые отношения.

– Вот это верное решение. И всем стало ясно, что Шатов несправедливо подвергался критике тренера и не получал место в составе. Он ускорил вчера игру "Зенита"! С этим сложно спорить. Но, конечно, Олег не имел права говорить, что "тренеру и без нас хорошо". Это перебор.

– Эрнани больше всех разочаровал?

– Назову троих со знаком минус. Эрнани, Юсупов, Кокорин. Вы видели, какой брак был у "Зенита" в атаке. А ведь у команды есть все условия, чтобы претендовать на чемпионство. Но я хочу поздравить "Спартак" с отличной игрой и первым местом.

Полное интервью Олега Шатова