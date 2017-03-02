ФК "Зенит": детали инцидента с Кокориным искажены

Руководитель пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга Дмитрий Циммерман в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил официальную позицию сине-бело-голубых по поводу нарушения нападающим Александром Кокориным правил дорожного движения.

– По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве, – отметил Циммерман. – Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, ФК "Зенит" не считает возможным комментировать произошедшее.

При этом, по нашей информации, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость, - добавил Циммерман.

Напомним, что ранее появилась информация, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.

Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет. (Вячеслав КОРОТКИН)