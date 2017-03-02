ФК "Зенит": детали инцидента с Кокориным искажены

Руководитель пресс-службы клуба из Санкт-Петербурга Дмитрий Циммерман в разговоре с корреспондентом "СЭ" выразил официальную позицию сине-бело-голубых по поводу нарушения нападающим Александром Кокориным правил дорожного движения.
– По нашим сведениям, инцидент имел место 25 февраля, когда у команды был выходной, а Александр находился в Москве, – отметил Циммерман. – Поскольку вопрос находится в юридической плоскости, ФК "Зенит" не считает возможным комментировать произошедшее.
При этом, по нашей информации, детали инцидента крайне искажены и преувеличены бульварной прессой, первой опубликовавшей новость, - добавил Циммерман.
Напомним, что ранее появилась информация, что Кокорина задержали в центре Москвы за то, что он устроил гонки по встречной полосе на своем Bentley. Также отмечалось, что материалы по этому делу уже переданы в суд.
Агент нападающего Кирилл Логинов сообщил, что форвард сборной России зацепил колесом линию разметки. По его словам, решения по этому делу пока нет. (Вячеслав КОРОТКИН)
serzheo
Так это ж хорошо, на Ленивого Коку нужно было еще проезд на красный свет повесить, или еще че-нить. он заслужил.
13:32
Свинству Бой!
.....из протокола убрали факты личного характера, что наряд гаишников его еще и попользовал!
13:23
Brennet
Какие такие "наши сведения"? О деталях инцидента мог рассказать только сам Кокорин. Понятное дело, что он не из тех, кто станет каяться.
13:21
Вопреки
Нормально господин Циммерман опустил государственные 1 и 2 каналы ТВ, НТВ (и даже канал своего кормильца Газпром-медиа), обсуждающие эту (и несколько грубых нарушений ППД предыдущих) на полном серьезе. Пресс-служба питерская до такой степени возомнила себя великими, что готова оскорблять любое должностное лицо и гос. организации... Не удивительно - скажи кто твой руководитель и мы поймем какие у него подчиненные ( примерно так, да ?) Стыдоба. И самое главное, что НИКТО из государственных персон на эту реплику Циммермана не отреагирует... Значит нужно воспринимать его слова буквально.
13:20
Константин Срулевич Наумов
Зацепил колесом линию разметки - и тут как тут экипаж ДПС - это кстати похоже на правду. Гаишники любят тереться в таких денежных местах, в которых дурацкая разметка и зачастую противоречащие разметке знаки.
13:18
П_о_в_а_р
Санёк просто показывал "легендарный петербургский характер".
13:18
футбол_2018
Голубенький опять обделался!!!!
13:01
Андрей Палыч 1979
Не отмазуйте этого мажора!Наказывать по полной.Летом на трансфер.За год,он столько вреда нанёс клубу.
12:53
Свинству Бой!
клуб защищая отморозка ставит себя в невыгодное положение! А с этим гнойником пора кончать . На лавку и на трансфер летом, пусть катится куда хочет. А если будет требовать компенсацию денежную, то гноить на лавке до истечения контракта.
12:44
Lars Berger
Кокорин не виноват. Жизнь такая...)
12:43
Крым наш!
А где шариатский патруль, или рыжий зас..л на Сашу наезжать?
12:41
alekstsm
Циммерман... папа юрист?
12:40
alekstsm
Конечно!!! крайне искажены и преувеличены, никто даже не сомневался и ни капельки. Кокорин ведёт очень целомудренный образ жизни, а это жёлтая пресса вечно лезет куда не надо и всё искажает. Наши футболисты самые скромные футболисты в мире. Ура, товарищи! Забашляли всё-таки?
12:38
Posidelov87
Наверное за рулем была пьяная проститутка а Саня отбивался автоматом от гнавшихся за ними чеченцев.
12:37