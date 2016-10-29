Фернанду: "Великая победа в класико!"

Полузащитник "Спартака" Фернанду поздравил команду с победой над ЦСКА (3:1) в матче 12-го тура премьер-лиги. В своем Instagram бразилец разместил командное фото из раздевалки после игры.
– Великая победа в класико! Всех поздравляю! – написал Фернанду.
mcmilsh
Очень приятно! цскам Деньги заканчиваются, и судить стали не только в вашу пользу, с-ки!!!
22:45
СВЕфименко
Я не болею за ЦСКА или Спартак. Но скажу: экономный Гинер не дождётся чудес от Слуцкого. А Спартак не будет чемпионом, - психология не подходит. Визжат "Мы чемпионы!" раньше времени, и ни один не сказал, что победили постаревший и очень ослабленный клуб.
22:34
пошливы
Спартак - это сборище трусливых трансвеститов. Верещат как бабы трусливые по каждому эпизоду. Бегают по полю и пищат как облезлые и полудохлые петухи. Ведь до чего довели знаменитый клуб??? Это ведь пристанище отщепенцев - которые в своей шизофренической истерике ненавидят всё и всех вокруг.
22:06
andrey62
А почему на фото нет Николаева? Он лучший среди вас?
22:01
Комс
У конявых свербит :)
21:54