Фернанду: "Великая победа в класико!"

Полузащитник "Спартака" Фернанду поздравил команду с победой над ЦСКА (3:1) в матче 12-го тура премьер-лиги. В своем Instagram бразилец разместил командное фото из раздевалки после игры.

– Великая победа в класико! Всех поздравляю! – написал Фернанду.