21:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Фернанду: "Великая победа в класико!"

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Полузащитник "Спартака" Фернанду поздравил команду с победой над ЦСКА (3:1) в матче 12-го тура премьер-лиги. В своем Instagram бразилец разместил командное фото из раздевалки после игры.

– Великая победа в класико! Всех поздравляю! – написал Фернанду.

 

Grande vitória hoje no clássico rapaziada, todo mundo de parabéns!!⚽⚪🔴💪🏾😃 #3x1

Фото опубликовано Fernando Lucas Martins. (@ofernando17) Окт 29 2016 в 10:21 PDT

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (5)
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mcmilsh

Очень приятно! цскам Деньги заканчиваются, и судить стали не только в вашу пользу, с-ки!!!

22:45

СВЕфименко

Я не болею за ЦСКА или Спартак. Но скажу: экономный Гинер не дождётся чудес от Слуцкого. А Спартак не будет чемпионом, - психология не подходит. Визжат "Мы чемпионы!" раньше времени, и ни один не сказал, что победили постаревший и очень ослабленный клуб.

22:34

пошливы

Спартак - это сборище трусливых трансвеститов. Верещат как бабы трусливые по каждому эпизоду. Бегают по полю и пищат как облезлые и полудохлые петухи. Ведь до чего довели знаменитый клуб??? Это ведь пристанище отщепенцев - которые в своей шизофренической истерике ненавидят всё и всех вокруг.

22:06

andrey62

А почему на фото нет Николаева? Он лучший среди вас?

22:01

Комс

У конявых свербит :)

21:54

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