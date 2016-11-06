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Евгений Бушманов: "Игроков Спартака-2" вдохновляют успехи "Спартака"

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Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов после матча 20-го тура ФНЛ против "Мордовии" (4:1) отметил, что его игроков вдохновляют успехи первой команды в премьер-лиге. "Спартак" в субботу обыграл на выезде "Томь" со счетом 1:0. По словам тренера, футболисты второго состава смотрели этот поединок. 

– Думаю, что встречу можно разделить на две части: до того, как были удалены три игрока, и после, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Бушманова. — Несмотря на то, что в стартовом отрезке поединка мы уступали – 0:1, считаю, что в целом наши футболисты играли неплохо. Да, соперники забили гол. Но перед этим несколько минут мы провели в меньшинстве: Федчуку пришлось покинуть поле, ему потребовалась медицинская помощь. Пропущенный мяч нас не сломил. Ребята продолжили действовать в ключе, запланированном изначально.

Понятно, что после того, как Осипов, Игнатович и Савичев получили красные карточки, игра изменилась. В перерыве мы внесли коррективы. Объяснили команде, как можно использовать преимущество в одного игрока. Наши футболисты великолепно справились с поставленной им задачей. Очень рад за них!

– Успех основного состава вас сегодня вдохновил?

– Да. Мы смотрели игру главной команды. Рады, что основной состав "Спартака" выиграл в Томске и продемонстрировал хороший футбол.  

 

Дополнительная информация

http://www.spartak.com/main/news/96526/

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