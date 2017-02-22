Эрнани: "Жулиану - фундаментальная фигура для "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Эрнани отметил, что хотел бы начать свою карьеру в российском клубе так же, как это сделал хавбек Жулиану. Также новичок питерцев рассказал о том, что в последнее время больше стал общаться с капитаном команды Данни, информирует пресс-служба УЕФА.

– Лидером "Зенита" чаще всего называют Жулиану. Насколько он важен для команды – как на поле, так и за его пределами?

– Это фундаментальная фигура для "Зенита". На поле мы привыкаем играть вместе – раньше только противостояли друг другу. Постепенно притираемся к стилю друг друга. Нам помогает, что мы бразильцы и говорим на одном языке. За пределами поля он также помогает мне освоиться на новом месте, в России. Сейчас Жулиану играет очень важную роль в моей жизни.

– Можно ли назвать Жулиану примером для подражания, и каков он как игрок?

– Конечно! Это отличный человек. Он получил вызов в сборную Бразилии, так что является примером не только для меня, но для каждого. Он носит форму сборной Бразилии, показывает классный футбол, является лучшим бомбардиром команды. Надо постараться пойти по его стопам.

– Мы спрашивали у Жулиану, помнит ли он матч, когда играл против вас. А вы помните?

– Да, помню. Он был хорош, но все равно мы победили со счетом 2:0, а я забил. Всегда буду помнить этот матч.

– В "Зените" сформировалась солидная группа игроков, говорящих на португальском. О Жулиану мы уже побеседовали, расскажите о трех остальных – Маурисиу, Луише Нету и Данни.

– В последнее время стали больше общаться с Данни. Жулиану говорил, что контактировал с ним не особо часто, но мой приезд в Россию как раз совпал с возвращением Данни в общую группу. Нету тоже с нами, он очень важен для меня и много помогает. Мы разговариваем о работе, о команде. Они замечательные люди.

– А Маурисиу?

– О, Маурисиу в России всегда со мной! И на поле, и за его пределами. Он оказывает мне большую поддержку, как и Жулиану. Они здорово мне помогают, благодаря им я все быстрее и быстрее адаптируюсь к новым условиям. Они для меня чрезвычайно важны.