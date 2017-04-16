Егор Титов: "Поставил бы в состав Зе Луиша, учитывая медленную защиту "Зенита"

Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов в преддверии матча 23-го тура чемпионата России между красно-белыми и "Зенитом" ответил на вопросы главного тренера "Зенита-2" Владислава Радимова. Хавбек на эту встречу заявил бы в основной состав нападающего Зе Луиша, если бы у него был выбор.

– Представим, что у тебя, как у тренера, есть Зе Луиш, Дзюба и Луиз Адриану. Но в состав ты можешь поставить только одного – на позицию центрфорварда. Твой выбор?

– Это смотря какой соперник. Если у него габаритные защитники и надо потолкаться, побороться – подойдут как Артем Дзюба, так и Зе Луиш. Еще вопрос – какие у меня крайние полузащитники. Если быстрые, с хорошей фланговой передачей, то опять же – либо Зе Луиш, либо Дзюба. Если играть в комбинационный футбол – то Луиз Адриану. Он еще по "Шахтеру" знает, что это такое.

Если же соперник "Зенит", учитывая, что у петербуржцев проблемы в обороне и очень медленные защитники, то однозначно – Зе Луиш. Он, обладая высокой скоростью и имея пространство, легко проникал бы в штрафную "Зенита". При своевременной передаче, конечно. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Напомним, что матч "Спартак" - "Зенит" состоится сегодня на стадионе "Открытие Арена", начало игры - в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.