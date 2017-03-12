Дмитрий Хомич: "Никто не мешал "Зениту" играть и забивать"

Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич подчеркнул, что в матче 19-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) пермяки не использовали несколько явных моментов для взятия ворот. Голкипер отметил, что "Амкар" одержал заслуженную победу.
– Много споров по поводу гола в наши ворота, – написал на своей странице в "Инстаграме" Хомич. – Скажу так: очень сложный момент для судей, в этом эпизоде только могла разобраться система автоматического определения голов. И еще, по поводу момента, когда я покатил мяч Огуде, а Дзюба взял и забил (смеющийся смайлик). Во-первых, судья сказал мне водить по свистку, и я отдал мяч Огуде спокойно, чтобы он разыграл мяч.
Да, "Зенит" владел преимуществом, и что? Реализуй мы свои моменты один в один, было бы не 1:0, а 3:0. Так что мы выиграли заслуженно, и после драки кулаками не машут, а также не пишут, что "нас убили" (смеющийся смайлик). Это футбол, и тем он интересен. Никто не мешал "Зениту" играть и забивать, кроме "Амкара".
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Много споров по поводу гола в наши ворота . Скажу так очень сложный момент для судей , в этом эпизоде только могло разобраться устройство электронное определение гола ⚽️ и ещё по поводу когда я покатил мяч Огуде а Дзюба взял и забил 😂 во первых судья сказал мне водить по свистку , и я отдал мяч Огуде спокойно 😉чтобы он разыграл мяч 👌да владел зенит преимуществом и что ? Забей мы свои моменты один в один было бы не 1:0 , а 3:0 😉так что мы выиграли заслужено и после драки кулаками не машут 👌 и не пишут что нас убили 😃. это футбол и тем он интересен . Не кто не мешал зениту играть и забивать .кроме Ф.К."Амкара"🔴⚫️ #амкарпермь #гордостьурала спасибо нашим болельщикам за великолепную поддержку 👏👏👏
Der schwein
По игре 2-0.
22:17
Веравалер
А надо, чтобы помогали, Димон...
22:11
svs
Сделали из чемпионата посмещище. Зачем вообще продолжать его. Просто расставить команды как вам хочется. Хомич один видел как клоун показал бить по свистку. Наверное на ушко ему шептнул.
22:09
Злата Ибрагимовна
Жалкие питерские нытики! А Спартак то вам чем насолил? Они забивают, выгрызают победу. А если бы на первом месте шла другая команда? Кончайте плакать, лучше поддержите команду!
22:08
СТИЛЯГА
По-мойму гола Зенита не было, Нету выбил в последние мгновение, мяч был на линии , но чуточку не пересёк её.
22:05
Фуля
Хватит базарить. Я уже в прошлом году сказал, что Срамтак назначен чемпионом и ушел в футбольную эмиграцию и смотрю чемпионаты других стран. И вам советую.
21:52
судьи + спартак крут
хомич ты клоун Зенит то забил. просто судья слепой и ты как игрок. хотя бы после матча следуй феер плэй. против судей сложно играть
21:46
Promesov
Все верно!
21:45
merniloskut
Амкар победил заслуженно, переиграв команду долларовых миллионеров!
21:40