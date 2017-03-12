Дмитрий Хомич: "Никто не мешал "Зениту" играть и забивать"

Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич подчеркнул, что в матче 19-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0) пермяки не использовали несколько явных моментов для взятия ворот. Голкипер отметил, что "Амкар" одержал заслуженную победу.

– Много споров по поводу гола в наши ворота, – написал на своей странице в "Инстаграме" Хомич. – Скажу так: очень сложный момент для судей, в этом эпизоде только могла разобраться система автоматического определения голов. И еще, по поводу момента, когда я покатил мяч Огуде, а Дзюба взял и забил (смеющийся смайлик). Во-первых, судья сказал мне водить по свистку, и я отдал мяч Огуде спокойно, чтобы он разыграл мяч.

Да, "Зенит" владел преимуществом, и что? Реализуй мы свои моменты один в один, было бы не 1:0, а 3:0. Так что мы выиграли заслуженно, и после драки кулаками не машут, а также не пишут, что "нас убили" (смеющийся смайлик). Это футбол, и тем он интересен. Никто не мешал "Зениту" играть и забивать, кроме "Амкара".

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