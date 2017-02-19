Деннис Лахтер: "У Шатова проблемы с Луческу"

Агент Деннис Лахтер в интервью "СЭ" сообщил, что "Зенит" рассматривал вариант с подписанием голкипера "Краснодара" Станислава Крицюка, которого клуб хотел обменять на полузащитника Олега Шатова. По его словам, у хавбека проблемы с главным тренером команды Мирчей Луческу. В итоге питерцы купили Андрея Лунева из "Уфы".

– Вы правда считаете, что Лунев вытеснит Лодыгина?

– Да.

– Чем он лучше – кроме того, что вы имели отношение к трансферу?

– Он более спокоен и хладнокровен. Сильнее на выходах. И сколько его знаю, не помню откровенных пенок, которых у Лодыгина за 2016-й год столько, сколько другим вратарям до конца жизни хватит.

– Чем он сильнее Селихова, которого не взял "Зенит"?

– Когда Селихова забирал "Спартак", "Зенит" не думал вообще о вратарской позиции. А когда Лодыгин поспособствовал этим думам, стали искать. Дернулись вроде бы по Крицюку, чтобы обменять на Шатова, у которого проблемы с Луческу. У Мирчи было желание взять иностранца, но ему сразу отказали. И кто еще, если не Лунев? (Сергей ЕГОРОВ)