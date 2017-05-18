Денис Глушаков - о трофеях "Локомотива": "Кубок России - не чемпионство"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков подчеркнул, что не жалеет об уходе из "Локомотива". Футболист ушел из "Локо" в 2013 году, заявив, что хочет завоевывать трофеи. С тех пор железнодорожники выиграли два Кубка страны, "Спартак" завоевал титул чемпиона страны в сезоне-2016/17.

- Кубок России - не чемпионство, - сказал Глушаков в эфире шоу "ОК на связи!". - Но я тоже, конечно, хочу Кубок России. Я сказал, что прихожу за титулами, за чемпионством в "Спартак". И я выиграл чемпионство.

- А для вас так важно выигрывать трофеи?

- Конечно, поиграть можно и во дворе. Нужно завоевывать трофеи.

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