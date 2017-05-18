Денис Глушаков - о трофеях "Локомотива": "Кубок России - не чемпионство"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков подчеркнул, что не жалеет об уходе из "Локомотива". Футболист ушел из "Локо" в 2013 году, заявив, что хочет завоевывать трофеи. С тех пор железнодорожники выиграли два Кубка страны, "Спартак" завоевал титул чемпиона страны в сезоне-2016/17.
- Кубок России - не чемпионство, - сказал Глушаков в эфире шоу "ОК на связи!". - Но я тоже, конечно, хочу Кубок России. Я сказал, что прихожу за титулами, за чемпионством в "Спартак". И я выиграл чемпионство.
- А для вас так важно выигрывать трофеи?
- Конечно, поиграть можно и во дворе. Нужно завоевывать трофеи.
DAVI SVININU!
А глушаков хреновый футболист! Очень переоценен!
20:24
Jean4
Кубок - это тоже трофей, 4 победы подряд над командами уровня Урала и Тосно не каждый сможет одержать.
20:11
marksan
Гадить не надоело, перевёртыш?
19:44
bond1951
БЕГУНОК О чем ты......
19:39
Serjinio
Дениска, то, как ты уходил из Локомотива - плевок в душу людей, тебя ценивших.... и это пятно останется с тобой навсегда....
19:36
zoolord
Сейчас сделаем паровозов в суперкубке. Еще их потроллишь!
19:29
shpasic
ещё Глушаков сказал: "Спартак? Я их ненавижу!" ну, и?))
19:20