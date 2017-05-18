Денис Глушаков - о трофеях "Локомотива": "Кубок России - не чемпионство". ФУТБОЛ - РФПЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
19:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Денис Глушаков - о трофеях "Локомотива": "Кубок России - не чемпионство"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков подчеркнул, что не жалеет об уходе из "Локомотива". Футболист ушел из "Локо" в 2013 году, заявив, что хочет завоевывать трофеи. С тех пор железнодорожники выиграли два Кубка страны, "Спартак" завоевал титул чемпиона страны в сезоне-2016/17.

- Кубок России - не чемпионство, - сказал Глушаков в эфире шоу "ОК на связи!". - Но я тоже, конечно, хочу Кубок России. Я сказал, что прихожу за титулами, за чемпионством в "Спартак". И я выиграл чемпионство.

- А для вас так важно выигрывать трофеи?

- Конечно, поиграть можно и во дворе. Нужно завоевывать трофеи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 29-й тур. Награждение "Спартака"
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КОММЕНТАРИИ (7)
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DAVI SVININU!

А глушаков хреновый футболист! Очень переоценен!

20:24

Jean4

Кубок - это тоже трофей, 4 победы подряд над командами уровня Урала и Тосно не каждый сможет одержать.

20:11

marksan

Гадить не надоело, перевёртыш?

19:44

bond1951

БЕГУНОК О чем ты......

19:39

Serjinio

Дениска, то, как ты уходил из Локомотива - плевок в душу людей, тебя ценивших.... и это пятно останется с тобой навсегда....

19:36

zoolord

Сейчас сделаем паровозов в суперкубке. Еще их потроллишь!

19:29

shpasic

ещё Глушаков сказал: "Спартак? Я их ненавижу!" ну, и?))

19:20