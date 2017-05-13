Денис Глушаков: "Не вижу смысла выходить на поле, если не играть на победу"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 28-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (1:0) заметил, что команде стало проще играть после того, как она оформила чемпионство, передает из Перми спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Конечно, было нелегко играть против "Амкара", – сказал Глушаков. – Но груз ответственности уже упал. В психологическом плане стало играть легче. В с точки зрения спортивного плана, нам надо было выиграть. Мы все спортсмены, и у нас всех есть амбиции.

– Игра была в Перми, но стадион поддерживал "Спартак". Непривычно?

– Слышал, но нам не привыкать (улыбается). Мы играет на выездах, как дома. Благодаря нашим болельщиками, всегда мы, как дома, играем в гостях.

– В конце вы отправились к фанасткому сектору. Не было страшно, что затопчут?

– Люди приехали с разных городов, поэтому надо было подойти и поблагодарить их. Все было спонтанно и от души.

– Какие задачи на оставшиеся матчи? Рекорд по очкам?

– С "Тереком", прежде всего, мы будем играть дома, будет полный стадион и надо порадовать болельщиков. Не вижу смысла выходить на поле, если не играть на победу.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Спартак"