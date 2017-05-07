Денис Глушаков: "Чемпионство будет нашим общим с дядей"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков заявил, что посвятит победу в чемпионате России своему дяде Валерию Глушакову. Экс-игрок красно-белых ушел из жизни 29 марта в возрасте 58 лет. Сегодня проходит товарищеский турнир с участием ветеранов "Спартака" и ЦСКА, организованный полузащитником красно-белых.

– Сорок дней пролетели незаметно, – сказал Глушаков. – Не верится, что его нет. Даже не подберешь добрых настоящих слов. Это был добрый друг, душевный человек. Огромную роль сыграл в моем становлении.

Можно сказать, играю в футбол благодаря дяде. И родители всегда говорили про дядю, мол, это пример. Говорили, тебе надо стремиться так же играть, как он. Я и стремился. Может, чуть хуже получается. Приятно было поиграть с его друзьями.

Все говорят, мы почти чемпионы. Если это случится, то будет наша общая победа. Жаль, что дядя не дождался. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)