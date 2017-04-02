Данни: "Зенит" по-прежнему хочет стать чемпионом"

Полузащитник "Зенита" Данни после победы в гостевом матче 21-го тура чемпионата России над "Рубином" (2:0) поблагодарил своих партнеров за хорошую игру. Португалец добавил, что питерцы продолжают борьбу за чемпионство, передает из Казани спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Хочу поздравить нашу команду с победой, – сказал Данни, автор второго гола гостей. – "Рубин" всегда дома хорош. Но мы сделали свое дело. В первом тайме отлично играли. Во втором не совсем так, как хотели. Нужно продолжать побеждать. Мы по-прежнему хотим выиграть чемпионат России.

После победы в Казани в активе "Зенита" - 42 очка. У лидера, "Спартака", - 45. Москвичи в понедельник в рамках 21-го тура принимают "Оренбург".