Данни: "После очередной травмы колена подумал: "Может, пора заканчивать с футболом?"

Полузащитник "Зенита" Данни, вернувшийся к тренировкам на поле, рассказал, что рассматривал вариант завершения карьеры, сообщает "Матч ТВ". Ранее сообщалось, что 33-летний португалец должен вернуться в строй в 2017 году.

– Месяц назад вы сказали, что скоро вернетесь. Как чувствуете себя сейчас?

– Гораздо лучше. Я уже тренируюсь с мячом на поле. Думаю, к январю буду полностью здоров и полечу с командой на сборы. Вообще я должен был восстановиться быстрее, но операция оказалась более сложной, чем предполагалось изначально.

– Писали, что вы можете пропустить из-за травмы весь сезон, но Мирча Луческу все равно внес вас в заявку.

– Я разговаривал с тренером, с людьми из клуба. На меня рассчитывают. Я и сам на себя рассчитываю, потому что хочу играть. К тому же у меня контракт, который действует до июля. Что будет дальше, сказать сложно. Речи о его продлении не шло, ведь я совсем не играю. Поэтому сейчас самое важное как для клуба, так и для меня – скорее восстановиться и вернуться на поле.

– Когда травмирован, тренируешься меньше?

– Наоборот, я приезжаю на базу на час раньше остальных, а уезжаю – на час позже. То есть каждый день – минимум три часа занятий. Вряд ли кто-то представляет, через что мы проходим.

– Эта травма колена – уже третья в вашей карьере. У вас никогда не было мыслей, чтобы бросить все и закончить с футболом?

– Такие вещи действительно лезли в голову. Особенно после весеннего матча со "Спартаком", когда услышал диагноз и понял, что это опять та самая травма и нужно делать операцию. Подумал: тебе уже 32 года, может, пора заканчивать? Но желание моей семьи в итоге перевесило – они мечтали снова увидеть меня на поле. Да я и сам понял, что хочу играть. Смотреть матчи со стороны – невероятно тяжело, я сильно переживаю. Ты не можешь поговорить с ребятами, подсказать им. В такие моменты сердце разрывается! Лучше самому быть там, на поле, чем наблюдать с трибуны.