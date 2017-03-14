Болельщики "Зенита" купили телевизоры для Будогосского и Турбина

Фанаты "Зенита" сдержали обещание и купили телевизор для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского. Снимок подарка был опубликован в соцсетях. Такой же приобретен для арбитра Евгения Турбина.

Напомним, что в интервью "СЭ" сам Будогосский сказал, что отдаст телевизор, если его получит, либо в хоспис, либо в детский дом.

"Люди, заинтересованные в развитии нашего футбола и судейства, нашлись и на центральных секторах. В результате к отправке готовы два телевизора, один – руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Будогосскому, второй – арбитру Турбину", – говорится в заявлении болельщиков.

Напомним, что причиной для такой инициативы стала неоднозначная работа судейской бригады во главе с Турбиным на матче 19-го тура чемпионата России "Амкар" – "Зенит" (1:0). После игры Будогосский заявил, что при просмотре повторов в трансляции не нашел ошибок в действиях арбитров.

Андрей Будогосский: "Телевизор от фанатов "Зенита" передам либо в хоспис, либо в детский дом"