13:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Верил в "Барселону". Теперь всем клоунам, которые меня оскорбляли, большой привет"

0
0
0
0
7

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметил, что верил в успех "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (6:1). По словам форварда, эта победа войдет в историю футбола. Напомним, что первая встреча завершилась победой парижан со счетом 4:0.

– Ваше настроение после матча "Барса" – "ПСЖ"?

– После первой игры мне многие и везде написали всякие гадости. Теперь всем клоунам, что меня оскорбляли, передаю большой привет. Если честно, после первого матча верил, что "Барса" сможет выиграть дуэль в целом. Правда, когда на "Камп Ноу" стало 3:1 – уже не верил. При 5:1 разговаривал по интернету с Кокориным и Комиссаровым. С двумя сразу. Сказал – сейчас будет шестой гол. Так и вышло. Это легендарная победа. Войдет в историю. Сейчас у меня на лице в связи с этим только улыбка. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Опрос

"Барселона" - "ПСЖ" - 6:1 после 0:4 - что это было?
голосовать
0
0
0
0
7
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

Supostat

клоунище

14:36

ny neru

Клоун, клоуна видит из далека.

14:31

П_о_в_а_р

Тёма нагнул Эмери и ПСЖ. Игрочище.

14:28

tarkys

Кокорин видимо первый клоун, он еще и не верит, что такое мог Дзюба сказать, но по сути оба чувачки смешные.

14:25

mikeV

Экий талантище! Игрочище! С Двумя сразу разговаривал, да ещё при счёте 5:1!

14:03

GoaLapagos

ПОМЕЛО

14:03

teller

если бы ты играл за барсу, ну или хотя вы за севилью, тогда хорохорился бы, а так, как был игрочишком, так и останешься)) молчал бы уж лучше.

13:52

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ