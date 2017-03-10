Артем Дзюба: "Верил в "Барселону". Теперь всем клоунам, которые меня оскорбляли, большой привет"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметил, что верил в успех "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (6:1). По словам форварда, эта победа войдет в историю футбола. Напомним, что первая встреча завершилась победой парижан со счетом 4:0.

– Ваше настроение после матча "Барса" – "ПСЖ"?

– После первой игры мне многие и везде написали всякие гадости. Теперь всем клоунам, что меня оскорбляли, передаю большой привет. Если честно, после первого матча верил, что "Барса" сможет выиграть дуэль в целом. Правда, когда на "Камп Ноу" стало 3:1 – уже не верил. При 5:1 разговаривал по интернету с Кокориным и Комиссаровым. С двумя сразу. Сказал – сейчас будет шестой гол. Так и вышло. Это легендарная победа. Войдет в историю. Сейчас у меня на лице в связи с этим только улыбка. (Сергей ЦИММЕРМАН)