Артем Дзюба: "Верил в "Барселону". Теперь всем клоунам, которые меня оскорбляли, большой привет"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба отметил, что верил в успех "Барселоны" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (6:1). По словам форварда, эта победа войдет в историю футбола. Напомним, что первая встреча завершилась победой парижан со счетом 4:0.
– Ваше настроение после матча "Барса" – "ПСЖ"?
– После первой игры мне многие и везде написали всякие гадости. Теперь всем клоунам, что меня оскорбляли, передаю большой привет. Если честно, после первого матча верил, что "Барса" сможет выиграть дуэль в целом. Правда, когда на "Камп Ноу" стало 3:1 – уже не верил. При 5:1 разговаривал по интернету с Кокориным и Комиссаровым. С двумя сразу. Сказал – сейчас будет шестой гол. Так и вышло. Это легендарная победа. Войдет в историю. Сейчас у меня на лице в связи с этим только улыбка. (Сергей ЦИММЕРМАН)
Supostat
клоунище
14:36
ny neru
Клоун, клоуна видит из далека.
14:31
П_о_в_а_р
Тёма нагнул Эмери и ПСЖ. Игрочище.
14:28
tarkys
Кокорин видимо первый клоун, он еще и не верит, что такое мог Дзюба сказать, но по сути оба чувачки смешные.
14:25
mikeV
Экий талантище! Игрочище! С Двумя сразу разговаривал, да ещё при счёте 5:1!
14:03
GoaLapagos
ПОМЕЛО
14:03
teller
если бы ты играл за барсу, ну или хотя вы за севилью, тогда хорохорился бы, а так, как был игрочишком, так и останешься)) молчал бы уж лучше.
13:52