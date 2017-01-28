Артем Дзюба: "После той шутки про Китай нормально посмеялись с Кокорой"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" отметил, что после своей шутки в Instagram по поводу перехода в один их китайских клубов прочитал много гневных сообщений. Ранее форвард написал, что принял предложение из Китая, от которого не мог отказаться. По его словам, в этой шутке нет ни доли правды.

– Сколько людей клюнуло на вашу шутку в социальной сети после той встречи?

– Очень много. Обычно не читаю комментарии к своим постам, но тут обратил внимание на гневные сообщения. Их хватало. Но мы посмеялись с Кокорой. Весело было.

– Вам звонили и спрашивали, правда это или нет?

– Да. Мол, как это, куда уходишь? В принципе нормально посмеялись. Не более того.

– Однако, как известно, в каждой шутке есть доля правды. Успокоите болельщиков?

– Просто мы проводили спарринг с китайским клубом, и перед началом я специально говорил громко, что нужно себя хорошо проявить, чтобы туда позвали. Мне удалось забить два гола, после чего сказал: "Ребята, мои сборы в "Зените" закончились. Всем спасибо. Прощайте!" Это просто шутка. (Сергей ЦИММЕРМАН)