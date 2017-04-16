22:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Артем Дзюба: "Мне нечего сказать, гонка закончилась"

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 2:1. Артем ДЗЮБА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Зенит" - 2:1. Артем ДЗЮБА. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:2) признал поражение в чемпионской гонке. Отрыв красно-белых от оставшихся третьими питерцев вырос до 11 очков, тогда как идущий вторым ЦСКА уступает лидеру 10.

– Мне нечего сказать, гонка закончилась, – сказал форвард, проходя через смешанную зону (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (14)
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ki

Дзюба - классный игрок. Жаль что он со Спартаком разошелся. К счастью для Спартака - всё-таки один в поле не воин. И два - тоже (с Луневым).

22:48

Плут

Козлятина...Типа Дзюба.

22:45

redshark

Не верю....

22:41

Комс

Это видео можно смотреть бесконечно)

22:36

Комс

Уахаха)))

22:35

Помор

На поле в голубеньких бутсиках, вне поля в красненьких, дома в розовеньких?

22:35

burberry123

Раз нечего скзать, пора заканчивать карьеру.

22:32

James Gang

У Дзюбы зачётные розовые шузы, так скрипят :)

22:31

foreverCSKAforever

Джимми, пой!

22:29

Болела_23

Пошёл за титулами!)))

22:29

П_о_в_а_р

Тёма, ты сначала добейся...)) Бугага.)

22:29

П_о_в_а_р

И это фсио??? Артемий, КАК ТАК???!!!!!!!!!! Просим более развёрнутое вью!!! .Ы. #Я_Сектант

22:28

James Gang

Тёма, лапки кверху? Быстро ты сдулся...

22:28

funyaka

Давай, досвидания

22:28

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