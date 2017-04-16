Артем Дзюба: "Мне нечего сказать, гонка закончилась"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:2) признал поражение в чемпионской гонке. Отрыв красно-белых от оставшихся третьими питерцев вырос до 11 очков, тогда как идущий вторым ЦСКА уступает лидеру 10.
– Мне нечего сказать, гонка закончилась, – сказал форвард, проходя через смешанную зону (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).
Дзюба признал, что Спартак чемпион. "Гонка закончена" pic.twitter.com/QEWlLgwTSK– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) April 16, 2017
ki
Дзюба - классный игрок. Жаль что он со Спартаком разошелся. К счастью для Спартака - всё-таки один в поле не воин. И два - тоже (с Луневым).
22:48
Плут
Козлятина...Типа Дзюба.
22:45
redshark
Не верю....
22:41
Комс
Это видео можно смотреть бесконечно)
22:36
Комс
Уахаха)))
22:35
Помор
На поле в голубеньких бутсиках, вне поля в красненьких, дома в розовеньких?
22:35
burberry123
Раз нечего скзать, пора заканчивать карьеру.
22:32
James Gang
У Дзюбы зачётные розовые шузы, так скрипят :)
22:31
foreverCSKAforever
Джимми, пой!
22:29
Болела_23
Пошёл за титулами!)))
22:29
П_о_в_а_р
Тёма, ты сначала добейся...)) Бугага.)
22:29
П_о_в_а_р
И это фсио??? Артемий, КАК ТАК???!!!!!!!!!! Просим более развёрнутое вью!!! .Ы. #Я_Сектант
22:28
James Gang
Тёма, лапки кверху? Быстро ты сдулся...
22:28
funyaka
Давай, досвидания
22:28