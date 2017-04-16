Артем Дзюба: "Мне нечего сказать, гонка закончилась"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба после матча 23-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (1:2) признал поражение в чемпионской гонке. Отрыв красно-белых от оставшихся третьими питерцев вырос до 11 очков, тогда как идущий вторым ЦСКА уступает лидеру 10.

– Мне нечего сказать, гонка закончилась, – сказал форвард, проходя через смешанную зону (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).