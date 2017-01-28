Артем Дзюба: "Если в Китае есть деньги, то пусть скупают футболистов"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба в интервью "СЭ" отметил, что спокойно относится к тому, что сейчас футболисты переходят в китайские клубы за огромные деньги. По его словам, для Китая хорошо, что в страну приезжают известные игроки.

– Как вы вообще относитесь к золотой лихорадке, когда футболисты уезжают в Китай на сумасшедшие контракты?

– Если честно, спокойно. Может быть, это со временем и пройдет. Посмотрим. Читал, что к власти в Китае пришел человек, который очень любит футбол и хочет его популяризировать. Там здорово развиваются детские спортивные школы. Для страны хорошо, что приезжают такие суперзвезды. В общем, как говорится, дело хозяйское.

– Но ведь китайские клубы уводят с европейского рынка качественных исполнителей…

– Если у них есть деньги, то почему бы и нет? Тут можно говорить о финансовом fair рlay. Для России эта ситуация вообще несправедлива. В той же Англии условный "Халл" за счет прибыли от телевизионных прав может себе позволить купить игрока у "Ювентуса" или "Ромы". Какая-то странная ситуация. Получается, для британцев fair рlay фактически нет…

Нашим клубам изначально сложно выходить в плюс по деньгам. Как при этом совершать еще и хорошие трансферы, чтобы на равных конкурировать в Лиге чемпионов и Лиге Европы? Раз у Китая есть средства, пусть скупают футболистов. Однако нет никакой гарантии, что если команда пополнится тремя суперзвездами, то начнет всех рвать. (Сергей ЦИММЕРМАН)