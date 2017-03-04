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Андрей Воронин: "Большие деньги не изменили Кокорина"

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Экс-игрок "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" отметил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин остался простым парнем, несмотря на свою высокую зарплату. По его словам, форвард не испортился и никакого гонора у него нет. Ранее Кокорин был подвергнут критике за выезд на встречную полосу на своем "Бентли".

 
Александр КОКОРИН.Семь "грехов" Александра Кокорина

– Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев недавно заметил: "Кокорин так и не пришел в себя после перехода в "Анжи". Тот резкий скачок в зарплате испортил вашего бывшего одноклубника?

– Деньги портят людей, особенно молодых. Но я видел Кокорина, когда у него была еще небольшая зарплата, потом когда ему подняли жалованье в "Динамо" и когда он перешел в "Зенит".

– Сильно поменялся?

– Нет, в том-то и дело, что не изменился! Как был простым парнем, таким и остался. Летом мы с ним виделись, ужинали. Саша не испортился, не зажрался. Никакого гонора у него нет, он, как я уже сказал, очень простой парень. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Воронина

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Beard

100%........................можно уехать из Валуек........................................

12:43

marksan

Хороший заголовок! Только его понять можно и по другому! Как был мажор, так и остался! Жизнь ничего ему не научила! Тупое создание....

12:32

tigana.1982

Ничуть не изменился, надо же!. Только теперь все увидели что он тупой. Готовый персонаж для сериала "Реальные пацаны".

11:57

armi

Воронин прав в одном - Кокорин не изменился: как был де__билом так им и остался.

11:43

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