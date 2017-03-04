Андрей Воронин: "Большие деньги не изменили Кокорина"

Экс-игрок "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" отметил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин остался простым парнем, несмотря на свою высокую зарплату. По его словам, форвард не испортился и никакого гонора у него нет. Ранее Кокорин был подвергнут критике за выезд на встречную полосу на своем "Бентли".
– Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев недавно заметил: "Кокорин так и не пришел в себя после перехода в "Анжи". Тот резкий скачок в зарплате испортил вашего бывшего одноклубника?
– Деньги портят людей, особенно молодых. Но я видел Кокорина, когда у него была еще небольшая зарплата, потом когда ему подняли жалованье в "Динамо" и когда он перешел в "Зенит".
– Сильно поменялся?
– Нет, в том-то и дело, что не изменился! Как был простым парнем, таким и остался. Летом мы с ним виделись, ужинали. Саша не испортился, не зажрался. Никакого гонора у него нет, он, как я уже сказал, очень простой парень. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Beard
100%........................можно уехать из Валуек........................................
12:43
marksan
Хороший заголовок! Только его понять можно и по другому! Как был мажор, так и остался! Жизнь ничего ему не научила! Тупое создание....
12:32
tigana.1982
Ничуть не изменился, надо же!. Только теперь все увидели что он тупой. Готовый персонаж для сериала "Реальные пацаны".
11:57
armi
Воронин прав в одном - Кокорин не изменился: как был де__билом так им и остался.
11:43