Андрей Воронин: "Большие деньги не изменили Кокорина"

Экс-игрок "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" отметил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин остался простым парнем, несмотря на свою высокую зарплату. По его словам, форвард не испортился и никакого гонора у него нет. Ранее Кокорин был подвергнут критике за выезд на встречную полосу на своем "Бентли".

– Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев недавно заметил: "Кокорин так и не пришел в себя после перехода в "Анжи". Тот резкий скачок в зарплате испортил вашего бывшего одноклубника?

– Деньги портят людей, особенно молодых. Но я видел Кокорина, когда у него была еще небольшая зарплата, потом когда ему подняли жалованье в "Динамо" и когда он перешел в "Зенит".

– Сильно поменялся?

– Нет, в том-то и дело, что не изменился! Как был простым парнем, таким и остался. Летом мы с ним виделись, ужинали. Саша не испортился, не зажрался. Никакого гонора у него нет, он, как я уже сказал, очень простой парень. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Воронина