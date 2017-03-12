Андрей Будогосский: "Турбин не повлиял на исход встречи "Амкар" - "Зенит"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал "СЭ" решения арбитра матча "Амкар" – "Зенит", отметив, что судья не допустил результативных ошибок. Однако, по его словам, нужно дождаться оценки инспектора.
– Давайте дождемся оценки инспектора, который находился на игре и вживую видел действия арбитра. Это нечто иное, чем смотреть матч по ТВ. Но хочу отметить самое главное – арбитр не допустил результативных ошибок, связанных с определением взятия ворот и назначением или неназначением одиннадцатиметровых. Были недочеты, что вполне естественно. Но говорить о том, что решения судьи каким-то образом повлияли на исход встречи, у меня нет никаких оснований. (Сергей ЕГОРОВ)
Опрос
Повлияли ли решения арбитра Евгения Турбина на исход матча 19-го тура премьер-лиги "Амкар" - "Зенит"?
shpasic
тогда вопрос к судье, почему он не повлиял на результат?! куда-то только смотрит президент РФС?!
16:39
ЗЮК
DoodlyDoo,5 мячей.
15:37
marksan
DENsid_____ Не то ты написал! Лучше бы сравнил зарплату игроков Зенита и Амкара!
15:29
marksan
DoodlyDoo____ Ты их видел? Во всех подробностях, которые сейчас можно получить?
15:27
SP2
Ну всё понятно. Начальник сказал - не повлиял - значит всё хорошо, не повлиял. За тем и Иванова грязью облили...
15:27
DENsid
Не ту фразу привели здесь, круче продолжение комментария этого товарища : Андрей Будогосский: «Был гол «Зенита» или нет, определить может только бог или система фиксации взятия ворот», а если вспомнить до этого Будогосский был категорически против введения системы видеоповторов ("Футбол был создан сотню лет назад, а сейчас появляется некая новая игра, которая все больше и больше насаждается разными техническими "прибамбасами". На мой взгляд это не идет на пользу футболу, это инородное для футбола тело. Введение видеоповторов убьёт футбол"), то выходит так, что нашим судьям придёться обращаться к всевышнему за помощью )))
15:27
DoodlyDoo
два мяча не засчитали, а так ошибок не было )
15:23
merniloskut
Настолько бамжы всех достали, что даже справедливого решения по судейству приходится ожидать с опасением!((
15:19