Андрей Будогосский: "Турбин не повлиял на исход встречи "Амкар" - "Зенит"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский прокомментировал "СЭ" решения арбитра матча "Амкар" – "Зенит", отметив, что судья не допустил результативных ошибок. Однако, по его словам, нужно дождаться оценки инспектора.

– Давайте дождемся оценки инспектора, который находился на игре и вживую видел действия арбитра. Это нечто иное, чем смотреть матч по ТВ. Но хочу отметить самое главное – арбитр не допустил результативных ошибок, связанных с определением взятия ворот и назначением или неназначением одиннадцатиметровых. Были недочеты, что вполне естественно. Но говорить о том, что решения судьи каким-то образом повлияли на исход встречи, у меня нет никаких оснований. (Сергей ЕГОРОВ)