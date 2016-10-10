Алексей Николаев: "Сергей Иванов должен продолжать судить"

Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Алексей Николаев подчеркнул, что не сомневается в профессионализме Сергея Иванова. Иванов, обслуживавший матч 9-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2), получил неудовлетворительную оценку за свою работу.

– Уверен, что Сергей Иванов должен продолжать судить матчи чемпионата России. Он – профессионал, – сказал Николаев. (Сергей АСТАХОВ)