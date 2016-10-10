16:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Алексей Николаев: "Сергей Иванов должен продолжать судить"

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Исполняющий обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Алексей Николаев подчеркнул, что не сомневается в профессионализме Сергея Иванова. Иванов, обслуживавший матч 9-го тура премьер-лиги между "Зенитом" и "Спартаком" (4:2), получил неудовлетворительную оценку за свою работу.

– Уверен, что Сергей Иванов должен продолжать судить матчи чемпионата России. Он – профессионал, – сказал Николаев. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Джон....Сильвер

Сейчас Леша Иванов отдохнет с семьей на Мальдивах, купит себе новый BMW и снова устроится в Газпром...Красиво жить все хотят!

16:33

dv2205

все правильно - недовольных в топку

16:28

А380726

То есть, у Николаева профессионализм меряется продажностью Газпрому? Зачетный ИО руководителя департамента судейства, нет слов

16:24

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