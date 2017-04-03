Александр Ширко: "Оренбург" будет мотивирован внести лепту в чемпионскую гонку"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко выразил уверенность в том, что красно-белые одержат победу в матче 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом". При этом он подчеркнул, что для спартаковцев эта игра не будет легкой, как может показаться на первый взгляд.

- Просто не будет однозначно, поскольку у "Спартака" будет присутствовать волнение, нервозность, так как конкуренты выиграли и разрыв сократился, - сказал Ширко. - А красно-белым, напротив, только предстоит одержать победу. Такая игра не бывает столь легкой, как это может показаться на первый взгляд. Хотя "Спартак" - именитая команда и имеет больше шансов.

Соперник тоже будет мотивирован внести лепту в чемпионскую гонку. Безусловно, красно-белым поможет то, что они играют дома: это и большое количество народа, и поддержка болельщиков. Домашний стадион на то и домашний. На мой взгляд, матч завершится со счетом 2:0, "Спартак" победит. (Любовь КОНЯЕВА)

Трансляция матча "Спартак" - "Оренбург"