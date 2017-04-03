Александр Ширко: "Оренбург" будет мотивирован внести лепту в чемпионскую гонку"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко выразил уверенность в том, что красно-белые одержат победу в матче 21-го тура чемпионата России с "Оренбургом". При этом он подчеркнул, что для спартаковцев эта игра не будет легкой, как может показаться на первый взгляд.
- Просто не будет однозначно, поскольку у "Спартака" будет присутствовать волнение, нервозность, так как конкуренты выиграли и разрыв сократился, - сказал Ширко. - А красно-белым, напротив, только предстоит одержать победу. Такая игра не бывает столь легкой, как это может показаться на первый взгляд. Хотя "Спартак" - именитая команда и имеет больше шансов.
Соперник тоже будет мотивирован внести лепту в чемпионскую гонку. Безусловно, красно-белым поможет то, что они играют дома: это и большое количество народа, и поддержка болельщиков. Домашний стадион на то и домашний. На мой взгляд, матч завершится со счетом 2:0, "Спартак" победит. (Любовь КОНЯЕВА)
Slim Taller
Оренбург стремиться сохранить место в премьер-лиге.И именно поэтому он будет играть.Но у свиней начинается чуть ли не паника.Ведь они такие лидеры,что хочется,что-бы все просто отдавали им очки без игры.
15:50
shpasic
ну, да, конфискуйте Распил-Арену))
15:47
merniloskut
Стимулирование (финансовое) газпрёмом третьего лица супротив второго - является прямой составляющей коррупции и должно преследоваться по закону вплоть до конфискации всего имущества в пользу детских домов, инвалидов и прочего малоимущего населения!
15:22