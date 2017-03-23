19:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Самедов: "Если честно, непонятно отношение со стороны болельщиков "Локо"

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Интервью "СЭ" дал полузащитник сборной России и "Спартака" Александр Самедов. Первыми цитаты из него узнают подписчики страницы "СЭ" в "Фейсбуке".

– Ожидали, что болельщики "Локо" встретят вас, мягко говоря, не очень тепло?

– Вообще не обращал на это внимания. Хотят скандировать оскорбления – их право. Но вообще мне, если честно, не понятно такое отношение... Я восемь лет верой и правдой служил этому клубу.

– Недавно появилась новость: якобы, раньше в вашем ресторане предоставлялась скидка в 10 процентов владельцам клубных карт "Локомотива", но теперь она не действует.

– Абсолютно бредовая информация.

Первыми цитаты из беседы узнают подписчики группы "СЭ" в социальной сети "Фейсбук". Как подписаться? Переходите по ссылке, ставьте отметку "Подписаться" в главном меню и получайте в свою ленту лучшие материалы "СЭ".

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЗлобныйЖиртрест

"Абсолютно бредовая информация" - это насчет того, что эта скидка отменена или что она вообще была?

19:37

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