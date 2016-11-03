09:34 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Александр Кокорин: "Кто написал "Муму"? Лермонтов!"

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Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в эфире телепрограммы "Детский вопрос" не смог назвать автора повести "Муму". Футболист отметил, что плохо учился в школе.

– Кто написал "Муму"? Забыл, – сказал Кокорин. – Этот... Лермонтов! Нет?! А кто?! Да-да, Тургенев! Я не читал его, мне за это не стыдно. Все знают, что я плохо учился, не отрицаю.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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F. Zane

Зато в машинах разбирается дорогих

09:57

ValeraK

Ну и дурак! Ты решил, раз во всеуслышание не отрицаешь - то это норма и люди похвалят за "искренность"? Нет, это просто безысходность в твоем случае. Поучись у Семака хотя бы - он хоть школу отлично закончил)

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