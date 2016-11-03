Александр Кокорин: "Кто написал "Муму"? Лермонтов!"

Нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кокорин в эфире телепрограммы "Детский вопрос" не смог назвать автора повести "Муму". Футболист отметил, что плохо учился в школе.

– Кто написал "Муму"? Забыл, – сказал Кокорин. – Этот... Лермонтов! Нет?! А кто?! Да-да, Тургенев! Я не читал его, мне за это не стыдно. Все знают, что я плохо учился, не отрицаю.