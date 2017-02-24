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Александр Кержаков: "Между мной и Черчесовым состоялся разговор"

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Нападающий "Зенита" Александр Кержаков отметил, что не обсуждал вопрос возвращения в сборную России с ее главным тренером Станиславом Черчесовым. Также форвард подчеркнул, что ему не о чем разговаривать с нынешним рулевым сине-бело-голубых Мирчей Луческу. Напомним, что ветеран пропустил третий сбор команды, но был возвращен в основную группу перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (3:1).

– Между мной и Черчесовым состоялся разговор, но не о том, как попасть в сборную. Мы обсуждали другие вещи, – сказал Кержаков. – А с Луческу мне пока говорить не о чем. Сейчас я тренируюсь с общей группой. Но пока прошло всего три дня, как я вернулся. (Любовь КОНЯЕВА)

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Материалы REN-TV

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