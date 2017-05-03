Александр Григорян: "В этом "Зените" нет ничего особенного"

Главный тренер "Анжи" Александр Григорян в интервью "СЭ" критично отозвался о своей работе в махачкалинском клубе. Наставник отметил, что не удовлетворен результатами своей команды.

– При вас команда провела 10 матчей, одержала две победы, проиграла 5 встреч и три свела вничью. Как оцените этот результат?

– Как неудовлетворительный.

– Самокритично…

– Реалистично. Много поражений. Я же достаточно много игр провел против клубов премьер-лиги, работая с командами первого дивизиона. И, кстати, больше половины матчей мы выигрывали. И если у соперников больше так называемых – именно, так называемых – квалифицированных футболистов – это не повод им уступать! Есть много факторов, помимо исполнительского мастерства, за счет которых можно матч свести хотя бы вничью. У нас были откровенные провалы.

– Например?

– Взять, к примеру, мой первый матч в премьер-лиге в качестве тренера "Анжи". Против "Рубина". Мы не забиваем пенальти, не реализовываем три стопроцентных момента, у нас удаляют игрока. В конечном итоге пропускаем и уступаем. Такие матчи, уверен, нельзя проигрывать.

– Зато здорово смотрелись в матче с "Зенитом".

– Послушайте, ну что значит "здорово"? Мы же в концовке упускаем три реальнейших шанса увезти из Питера три очка! Ну вы о чем?!

– Но это все-таки "Зенит".

– Да какая разница? Мы играли с "Краснодаром". Тактический план на матч не удался. Почему? Так, как владеет мячом "Краснодар", больше не умеет делать никто. Ни "Спартак", ни кто-то еще.

– А "Зенит"?

– В нынешнем его состоянии я не вижу ничего особенного в этой команде. Считаю, мы были обязаны доводить дело до победы, Могли выиграть убедительно. Но этим шансом не воспользовались…. В общем, я не удовлетворен результатом. Да и никто не удовлетворен. Ни руководители, ни футболисты, ни болельщики. (Виталий АЙРАПЕТОВ)