Акинфеев не пропускает дольше всех в чемпионате

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, сыграв "на ноль" в домашнем матче 18-го тура чемпионата России с "Зенитом", продлил сухую серию в рамках нынешнего розыгрыша РФПЛ до 513 минут. Это лучший показатель среди всех вратарей, принявших участие в играх сезона-2016/17. Последним, кто огорчил Акинфеева, остается полузащитник "Амкара" Михаил Костюков, отличившийся на 27-й минуте матча 13-го тура. Предыдущий рекорд сезона принадлежал голкиперу "Краснодара" Станиславу Крицюку, не пропускавшему 462 минуты. (Кирилл БУРДАКОВ)
Обладатели самых продолжительных сухих серий в сезоне-2016/17
|
Вратарь
|
Клуб
|
Минуты
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
513*
|
Станислав КРИЦЮК
|
Краснодар
|
462
|
Александр СЕЛИХОВ
|
Амкар
|
381
|
Артем РЕБРОВ
|
Спартак
|
354
|
Сергей РЫЖИКОВ
|
Рубин
|
353
|
Андрей ЛУНЕВ
|
Уфа
|
344
|
Александр БЕЛЕНОВ
|
Кубань
|
317
* Серия продолжается.
coxo
краснодар и ростов помогут ему раскрыться
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spetrov
Ну как с этим Гинером бороться!
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