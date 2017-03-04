19:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Акинфеев не пропускает дольше всех в чемпионате

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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, сыграв "на ноль" в домашнем матче 18-го тура чемпионата России с "Зенитом", продлил сухую серию в рамках нынешнего розыгрыша РФПЛ до 513 минут. Это лучший показатель среди всех вратарей, принявших участие в играх сезона-2016/17. Последним, кто огорчил Акинфеева, остается полузащитник "Амкара" Михаил Костюков, отличившийся на 27-й минуте матча 13-го тура. Предыдущий рекорд сезона принадлежал голкиперу "Краснодара" Станиславу Крицюку, не пропускавшему 462 минуты. (Кирилл БУРДАКОВ)

Обладатели самых продолжительных сухих серий в сезоне-2016/17

Вратарь

Клуб

Минуты

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

513*

Станислав КРИЦЮК

Краснодар

462

Александр СЕЛИХОВ

Амкар

381

Артем РЕБРОВ

Спартак

354

Сергей РЫЖИКОВ

Рубин

353

Андрей ЛУНЕВ

Уфа

344

Александр БЕЛЕНОВ

Кубань

317

* Серия продолжается.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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coxo

краснодар и ростов помогут ему раскрыться

19:40

spetrov

Ну как с этим Гинером бороться!

19:17

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