Акинфеев не пропускает дольше всех в чемпионате

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, сыграв "на ноль" в домашнем матче 18-го тура чемпионата России с "Зенитом", продлил сухую серию в рамках нынешнего розыгрыша РФПЛ до 513 минут. Это лучший показатель среди всех вратарей, принявших участие в играх сезона-2016/17. Последним, кто огорчил Акинфеева, остается полузащитник "Амкара" Михаил Костюков, отличившийся на 27-й минуте матча 13-го тура. Предыдущий рекорд сезона принадлежал голкиперу "Краснодара" Станиславу Крицюку, не пропускавшему 462 минуты. (Кирилл БУРДАКОВ)

Обладатели самых продолжительных сухих серий в сезоне-2016/17

Вратарь Клуб Минуты Игорь АКИНФЕЕВ ЦСКА 513* Станислав КРИЦЮК Краснодар 462 Александр СЕЛИХОВ Амкар 381 Артем РЕБРОВ Спартак 354 Сергей РЫЖИКОВ Рубин 353 Андрей ЛУНЕВ Уфа 344 Александр БЕЛЕНОВ Кубань 317

* Серия продолжается.