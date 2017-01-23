Агент: "Переговоры "Зенита" и "Бенфики" по Лысцову? Это закрытая информация"

Агент защитника "Бенфики" Виталия Лысцова Игорь Тимофеев не готов сказать о том, как проходят переговоры "Зенита" и лиссабонского клуба. Ранее представитель игрока молодежной сборной России, который сейчас находится в аренде в "Тонделе", заявил, что сине-бело-голубые сделали запрос в португальскую команду по 21-летнему футболисту.

- Переговоры закрытые. Поэтому я ничего не могу сказать, извините, - сказал Тимофеев.

- А переговоры идут?

- Информация закрытая.

- А когда появятся новости?

- До конца января осталось совсем чуть-чуть. Позвоните на неделе. (Виталий АЙРАПЕТОВ)