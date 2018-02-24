Вратарь "Дуйсбурга" решил попить воды и пропустил гол. Видео

Голкипер "Дуйсбурга" Марк Флеккен устроил настоящее шоу в матче второй бундеслиги против "Ингольштадта" (2:1). Пока его одноклубники проводили атаку, вратарь решил попить воды из бутылки, которая лежала в сетке.

За это время положение дел на поле кардинально поменялось – повернувшись к действию спиной, Флеккен не заметил, как соперник убежал в контратаку и забивал гол уже в пустые ворота.