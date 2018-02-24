Вратарь "Дуйсбурга" решил попить воды и пропустил гол. Видео

Голкипер "Дуйсбурга" Марк Флеккен устроил настоящее шоу в матче второй бундеслиги против "Ингольштадта" (2:1). Пока его одноклубники проводили атаку, вратарь решил попить воды из бутылки, которая лежала в сетке.
За это время положение дел на поле кардинально поменялось – повернувшись к действию спиной, Флеккен не заметил, как соперник убежал в контратаку и забивал гол уже в пустые ворота.
Do you ever just forget you're playing football? Because same. pic.twitter.com/A6NxYQpxNN– FourFourTwo ⚽️ (@FourFourTwo) 24 февраля 2018 г.
Тропическая гемангиома Мовсисяна
классический договорняк)))
18:20 24 февраля
баламошка
Зато не умер от обезвоживания.
18:16 24 февраля