18:09 24 февраля | Футбол — Германия

Вратарь "Дуйсбурга" решил попить воды и пропустил гол. Видео

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Голкипер "Дуйсбурга" Марк Флеккен устроил настоящее шоу в матче второй бундеслиги против "Ингольштадта" (2:1). Пока его одноклубники проводили атаку, вратарь решил попить воды из бутылки, которая лежала в сетке.

За это время положение дел на поле кардинально поменялось – повернувшись к действию спиной, Флеккен не заметил, как соперник убежал в контратаку и забивал гол уже в пустые ворота.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

классический договорняк)))

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баламошка

Зато не умер от обезвоживания.

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