Назаров сочинил стих про "Локомотив"

Народный артист России и болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров в своем Инстаграме опубликовал стих, посвященный матчу "Локомотива" с "Ниццей" в 1/16 финала Лиги Европы. Он пожелал железнодорожникам победы в противостоянии с французами. При этом Назаров напомнил про дерби "Локомотив" - "Спартак", которое пройдет 4 марта.

Передо мною город Тель-Авив,

За мною море, там за морем - Ницца,

А в Ницце той сейчас "Локомотив"

С французами готовится сразится.

Пусть победит, но выложится так,

На весь сезон, насытившись голами,

Чтоб в очной встрече взял его "Спартак",

Как говорится, голыми руками.

Матч "Ницца" – "Локомотив" пройдет 15 февраля и начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.