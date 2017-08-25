Геннадий Орлов: "Зенит" справедливо прошел в групповой турнир Лиги Европы, хотя где-то не хватало немного мастерства"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что "Зенит" заслужил выход в групповой турнир Лиги Европы. В четверг сине-бело-голубые в ответном матче 4-го отборочного раунда в дополнительное время выиграли у "Утрехта" (2:1).

– "Зенит" справедливо прошел в групповой турнир Лиги Европы. Где-то не хватало немного мастерства, – сказал Орлов. – Плюс судья не поставил один пенальти в ворота гостей.

– Кокорин в сумасшедшей форме?

– В блестящей! Инициативен, в каждой атаке ищет, как ее продолжить. Уже забил 9 мячей в сезоне! Потрясающе! На таком ходу парень, так преобразился!

– А кто выпадал из игры?

– Жалко, что еще не набрал оптимальной формы Шатов. Да и Дзюбе пока кондиций не хватает. Есть претензии к Ерохину – именно по качеству игры, а по самоотдаче – никаких. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Утрехт"