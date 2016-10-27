16:35 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

РФПЛ против реформирования Лиги чемпионов

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что лига выступила против реформ Лиги чемпионов. В августе УЕФА внес ряд изменений в формат турнира на период с 2018 по 2021 год. Согласно им, первые четыре страны рейтинга УЕФА получат четвертую гарантированную путевку в групповой турнир еврокубка. Кроме того, будет введена новая система доходов, по которой к существующим критериями (бонусы за участие и результаты) добавится бонус за коэффициент - выступление клуба в прошлых сезонах.

- Мы свою позицию совместно с нашими ведущими клубами по этой теме обозначили, - цитирует ТАСС Прядкина. - Считаем, что необходимо оставить тот формат проведения евротурниров, который сейчас существует.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3739303

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

На мнение нашего РФПЛ в Европе всем накласть.

16:43

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