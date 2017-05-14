Cloud9 распустила состав по Dota 2

Датско-американская киберспортивная организация Cloud9 распустила состав по дисциплине Dota 2, сообщает официальный сайт команды. Причиной стали плохие результаты коллектива и отсутствие прогресса в игре. Капитан состава Джон "13abyKnight" Андерсен отметил, что несмотря на нерешенные проблемы, члены команды останутся друзьями, но прекратят совместное выступление. "13abyKnight" останется в организации в качестве официального стримера.

Cloud9 подписала датскую пятерку в начале текущего года. Коллектив не смог пробиться на The Kiev Major. Главным успехом коллектива является серебро и 400 тысяч долларов призовых на World Electronic Sports Games.