Президент ИААФ: "Невозможно сравнить истории Гэтлина и Ласицкене"

Президент международной федерации (ИААФ) лорд Себастьян Коэ в ответ на вопрос корреспондента "СЭ" заявил, что победы на чемпионате мира американца Джастина Гэтлина и россиянки Марии Ласицкене, выступающей в нейтральном статусе, нельзя сравнивать. Напомним, ранее чиновник назвал победу спринтера нежелательной из-за его допингового прошлого.
– История Гэтлина тянется уже 17 лет, – сказал Коэ. – Там была целая серия судебных дел, причем как в спортивных судах, так и в гражданских. Это длинная история, которую нельзя сравнивать с темой нейтральных атлетов, это совсем другое.
Мы сделали все возможное, чтобы найти и определить чистых атлетов, которые не были связаны с системой, которая запятнала себя. Эти люди сдали множество проб, они проверялись в заграничных лабораториях. Невозможно сравнить эту историю с историей Гэтлина. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Esperanza60
Полное дерьмо! Не скрою, в 1980-ых я восторгался им. Он был прекрасным бегуном на средние дистанции.
21:09
mikeV
Что значит "нельзя сравнить"? Что за тупость? Это "совсем другое" - какое другое? Президент ИААФ не умеет высказывать свои мысли? Или их нет?
21:06