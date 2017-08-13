Президент ИААФ: "Невозможно сравнить истории Гэтлина и Ласицкене"

Президент международной федерации (ИААФ) лорд Себастьян Коэ в ответ на вопрос корреспондента "СЭ" заявил, что победы на чемпионате мира американца Джастина Гэтлина и россиянки Марии Ласицкене, выступающей в нейтральном статусе, нельзя сравнивать. Напомним, ранее чиновник назвал победу спринтера нежелательной из-за его допингового прошлого.

– История Гэтлина тянется уже 17 лет, – сказал Коэ. – Там была целая серия судебных дел, причем как в спортивных судах, так и в гражданских. Это длинная история, которую нельзя сравнивать с темой нейтральных атлетов, это совсем другое.

Мы сделали все возможное, чтобы найти и определить чистых атлетов, которые не были связаны с системой, которая запятнала себя. Эти люди сдали множество проб, они проверялись в заграничных лабораториях. Невозможно сравнить эту историю с историей Гэтлина. (Наталья МАРЬЯНЧИК)