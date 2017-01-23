Дмитрий Свищев: "Дмитриева жизнь уже наказала!"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Дмитрий Свищев заявил, что в фильме компании ARD о российском допинге нет подтверждающих фактов. Также Свищев отметил, что бегун Андрей Дмитриев, ставший информатором ARD, скорее всего не имеет будущего в спорте после своего поступка.
- Становится неинтересно, сериал затянулся, - сказал Свищев. - Подтверждающих фактов по-прежнему нет. Если мы говорим об отстраненном тренере, который продолжает работу, то информацию необходимо проверить в обязательном порядке. В случае подтверждения будут приняты необходимые меры. Что касается информаторов, к сожалению, мир наполнен людьми без чести и совести. Дмитриев родился, тренировался в России, страна вкладывала в него деньги. А теперь он бросает тень на наш спорт. Я к таким людям крайне негативно отношусь. Это вовсе не означает, что российский спорт "белый и пушистый", проблемы есть, и мы с ними боремся.
Дмитриева жизнь наказала уже. Думаю, вряд ли теперь он будет иметь отношение к российскому и мировому спорту. Степановы стали хорошим тому примером. Им пообещали, что они будут принимать участие в Олимпиаде, но она даже не отобралась. Думаю, у таких спортсменов будущего нет. Если ты хочешь изменить что-то к лучшему, приди во Всероссийскую федерацию легкой атлетики и поставь вопрос ребром, а не начинай сотрудничать с зарубежными телеканалами. Это шпионажем попахивает. (Любовь КОНЯЕВА)
Анти жив
m33. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Да не шутники он, просто за денюжку и миску супу не то еще напишешь.
14:07
Анти жив
"Дмитриева жизнь наказала уже."-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зато у Свищева все окей. Но есть еще высший суд, не зависящий от членства в Думе, вот он и скажет кто у нас "без чести и совести.
14:05
m33
Ага. Приди он в ВФЛА его б пинком под зад оттуда выставили, заодно посоветовав держать язык за зубами. Шутники блин...
13:50
Beard
Нашему "солнцеликому" задали вопрос по поводу "",и шо?
13:44
spetrov
...Но либероидные граждане не из таких. Всегда лучше знают, как лучше. Жизнь, правда, в подавляющем большинстве случаев не подтверждает.
13:16
spetrov
Правильно говорит - приди во Всероссийскую федерацию легкой атлетики и поставь вопрос ребром.
13:14
m33
Ещё один как и Балахничёв клоун без мозгов: да мы жрём допинг, но тот кто смеет об этом рассказывать предатель без чести и совести. Похоже нихрена этих деятелей ситуация с ВФЛА ничему не научила ((((
13:12