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Ярослав Могильников из Слова пацана рассказал о выгорании
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:10

1 мин.

Звезда «Слова пацана» рассказал о выгорании

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Фото Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
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В своем Telegram-канале актер, сыгравший Мишу (Ералаша) в «Слове пацана», Ярослав Могильников сообщил, что ему нужен отдых, но из-за плотного графика он невозможен.

«Я очень устал, друзья. Я прям чувствую, что из меня выжались абсолютно все силы, все. Как в моральном плане, так и в физическом. Я чувствую нереальное выгорание. За последние несколько дней я испытываю большой стресс и переживания, каждый день я очень напряжен, будто вот-вот и произойдет внутренний бум», — объяснил актер.

Ярослав Могильников добавил, что не знает, как с этим справиться: «Слишком много на меня взгрузилось, я просто не знаю что делать, как дальше жить, куда идти и какой путь выбрать».

Сейчас актер работает над боевиком Андрея Волгина «Красный шелк». Кроме того, с участием Ярослава Могильникова готовится выход сериалов «Юг», «Жвачка» и «Злые люди».

Юг, 2024. На Okko вышел тизер сериала «Юг» с Ярославом Могильниковым

Слово пацана
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