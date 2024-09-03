Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Трасса сериал 2024: дата выхода серий и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:35

1 мин.

Дата выхода сериала «Трасса»: расписание релиза эпизодов

5 сентября состоится премьера сериала «Трасса»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Трасса»
Фото Кадр из сериала «Трасса»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

5 сентября на Okko пройдет премьера сериала «Трасса», по сюжету которого судья из Петербурга отправляется на поиски пропавшей приемной дочери.

Режиссером проекта выступил Душан Глигоров («Химера»), а сценарий «Трассы» написал Олег Маловичко («Переговорщик»).

В проекте снялись Карина Разумовская, Александр Ильин мл., Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова, Геннадий Смирнов, Елена Литвинова и Сергей Уманов.

Трейлер сериала «Трасса»

Расписание релиза эпизодов сериала «Трасса»

1 серия 5 сентября
2 серия 5 сентября
3 серия 12 сентября
4 серия 19 сентября
5 серия

26 сентября
6 серия 3 октября
7 серия 10 октября
8 серия 17 октября
9 серия 24 октября
10 серия 31 октября
Фильмы лета 2024. Выбор редакции: что мы смотрели этим летом

Сериалы
Новости холдинга
Покупательница квартиры Долиной подала встречный иск на певицу
Главные интриги КХЛ перед стартом сезона 2024/25
Названы две самые распространенные схемы мошенничества
ХАМАС опубликовало видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками
Последние новости
17:10
Джордж Мартин готовится раскритиковать «Дом Дракона»
15:00
Дата выхода сериала «Комбинация»: расписание релиза эпизодов
12:35
Wink показал тизер сериала «Подростки в космосе»
12:05
Kion показал тизер-трейлер мелодрамы «Танго на осколках»
2 сен 18:40
На FX стартовал сериал «Учитель английского»: расписание релиза эпизодов