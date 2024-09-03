Дата выхода сериала «Трасса»: расписание релиза эпизодов
5 сентября состоится премьера сериала «Трасса»
5 сентября на Okko пройдет премьера сериала «Трасса», по сюжету которого судья из Петербурга отправляется на поиски пропавшей приемной дочери.
Режиссером проекта выступил Душан Глигоров («Химера»), а сценарий «Трассы» написал Олег Маловичко («Переговорщик»).
В проекте снялись Карина Разумовская, Александр Ильин мл., Анна Михалкова, Елизавета Ищенко, Семен Серзин, Алексей Фатеев, Василиса Немцова, Геннадий Смирнов, Елена Литвинова и Сергей Уманов.
Трейлер сериала «Трасса»
Расписание релиза эпизодов сериала «Трасса»
|1 серия
|5 сентября
|2 серия
|5 сентября
|3 серия
|12 сентября
|4 серия
|19 сентября
|5 серия
|
26 сентября
|6 серия
|3 октября
|7 серия
|10 октября
|8 серия
|17 октября
|9 серия
|24 октября
|10 серия
|31 октября
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