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Поцелуй 2022: дата выхода в РФ, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

5 февраля, 21:30

1 мин.

Российская премьера мелодрамы «Поцелуй» состоится 8 февраля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Поцелуй».
Фото Кадр из фильма «Поцелуй»
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8 февраля в российский прокат выйдет картина «Поцелуй». Фильм снял Билле Аугуст («Отверженные»), он же выступил в числе сценаристов проекта.

По сюжету юная наследница большого состояния влюблена в офицера, но светское общество не принимает подобный роман.

В фильме снялись Эсбен Смед, Клара Росагер, Ларс Миккельсен, Розалинд Мюнстер, Давид Денсик, Мас Бьорн, Матиас Бойелунд, Хенрик Блонер Клаузен, Курт Дрейер и Ярл Форсманн.

Мелодрама «Поцелуй» выйдет в российских кинотеатрах 8 февраля.

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