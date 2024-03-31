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Наклз 2024: дата выхода, сюжет, актеры, трейлер, где смотреть
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Сегодня, 17:10

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Премьера мини-сериала «Наклз» состоится 26 апреля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «Наклз».
Фото Кадр из мини-сериала «Наклз»
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26 апреля на Paramount+ пройдет премьера мини-сериала «Наклз». Спин-офф «Соника в кино» расскажет о приключениях ехидны Наклза и Уэйде Уиппле. По сюжету Наклз соглашается обучить Уэйда пути воина.

Хронологически мини-сериал расположился между фильмами «Соник 2 в кино» и «Соник 3 в кино».

Все эпизоды «Наклза» выйдут 26 апреля на платформе Paramount+.

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