Премьера мини-сериала «Наклз» состоится 26 апреля

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26 апреля на Paramount+ пройдет премьера мини-сериала «Наклз». Спин-офф «Соника в кино» расскажет о приключениях ехидны Наклза и Уэйде Уиппле. По сюжету Наклз соглашается обучить Уэйда пути воина.

Хронологически мини-сериал расположился между фильмами «Соник 2 в кино» и «Соник 3 в кино».

Все эпизоды «Наклза» выйдут 26 апреля на платформе Paramount+.