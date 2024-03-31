Премьера мини-сериала «Наклз» состоится 26 апреля
26 апреля на Paramount+ пройдет премьера мини-сериала «Наклз». Спин-офф «Соника в кино» расскажет о приключениях ехидны Наклза и Уэйде Уиппле. По сюжету Наклз соглашается обучить Уэйда пути воина.
Хронологически мини-сериал расположился между фильмами «Соник 2 в кино» и «Соник 3 в кино».
Все эпизоды «Наклза» выйдут 26 апреля на платформе Paramount+.
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