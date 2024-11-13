Изменились даты выхода эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена»

Заключительные шесть эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена» выйдут на СТС по новому расписанию. Ранее планировалось выпускать по три серии в течение двух дней, в 20:00, 21:00 и 22:05, а теперь будет выходить по одному эпизоду в день в 20:00 с 13 по 21 ноября.

Сюжет «Новой смены» сосредоточен на хоккейной команде «Акулы Политеха», которая находится на грани расформирования. Помочь «Акулам» пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.

Расписание релиза эпизодов финальных эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена»