Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Молодежка Новая смена: новые даты выхода серий — где смотреть сериал
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:05

1 мин.

Изменились даты выхода эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Фото Кадр из сериала «Молодежка. Новая смена», реж. Андрей Головков, Андрей Силкин / СТС
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Заключительные шесть эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена» выйдут на СТС по новому расписанию. Ранее планировалось выпускать по три серии в течение двух дней, в 20:00, 21:00 и 22:05, а теперь будет выходить по одному эпизоду в день в 20:00 с 13 по 21 ноября.

Сюжет «Новой смены» сосредоточен на хоккейной команде «Акулы Политеха», которая находится на грани расформирования. Помочь «Акулам» пытается бывший игрок «Медведей» Андрей Кисляк.

Расписание релиза эпизодов финальных эпизодов сериала «Молодежка. Новая смена»

11 серия 13 ноября, 20:00
12 серия 14 ноября, 20:00
13 серия 18 ноября, 20:00
14 серия 19 ноября, 20:00
15 серия 20 ноября, 20:00
16 серия 21 ноября, 20:00
Влад Канопка. «Мы уже распрощались с этой историей». Влад Канопка — о новом сезоне «Молодежки» и любви к кино

Сериалы
Новости холдинга
«Исламский джихад» опубликовал видеообращение пленного россиянина в Газе
В Верховной раде заявили, что США «кинули» Украину с поставками вооружения ВСУ
Трамп создаст департамент эффективности во главе с Маском. Что пишут СМИ
Тайсон и Пол проведут бой в Арлингтоне в ночь на 16 ноября
Комментатор Генич назвал Дзюбу «футбольной псиной»
За что Амарала уволили из «Спартака»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
16:20
Когда выйдет 11-й эпизод сериала «Молодежка. Новая смена»
14:20
«Молодежка. Новая смена»: расписание релиза эпизодов
14:00
Вышел трейлер 3-го сезона мультсериала Marvel «Что, если?»
13:50
Вышел первый трейлер фильма «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
12 ноя 22:00
Олимпийский чемпион и мастер паркура на трассе «Суперниндзя»