Стартовал сериал «Могучая девятка»: расписание релиза эпизодов
Сегодня, 19 ноября, на платформе Prime Video стартовал сериал «Могучая девятка». Спин-офф «Легенды о Vox Machina» рассказывает о группе аутсайдеров, вступающей на путь защиты империи.
Трейлер сериала «Могучая девятка»
Расписание релиза эпизодов сериала «Могучая девятка»
|1 серия
|19 ноября
|2 серия
|19 ноября
|3 серия
|19 ноября
|4 серия
|26 ноября
|5 серия
|3 декабря
|6 серия
|10 декабря
|7 серия
|17 декабря
|8 серия
|24 декабря
Последние новости
19 ноя 22:35
19 ноя 21:30