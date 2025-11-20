Стиль жизни
Могучая девятка сериал 2025: трейлер и дата выхода серий — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:45

0 мин.

Стартовал сериал «Могучая девятка»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Могучая девятка», реж. Таша Хуо, Prime Video
Фото Кадр из сериала «Могучая девятка», реж. Таша Хуо, Prime Video

Сегодня, 19 ноября, на платформе Prime Video стартовал сериал «Могучая девятка». Спин-офф «Легенды о Vox Machina» рассказывает о группе аутсайдеров, вступающей на путь защиты империи.

Трейлер сериала «Могучая девятка»

Расписание релиза эпизодов сериала «Могучая девятка»

1 серия 19 ноября
2 серия 19 ноября
3 серия 19 ноября
4 серия 26 ноября
5 серия 3 декабря
6 серия 10 декабря
7 серия 17 декабря
8 серия 24 декабря
Магическая битва, сериал.Стало известно, когда выйдет 3-й сезон «Магической битвы»

