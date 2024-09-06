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Команда монстров мультфильм 2024: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:15

1 мин.

Опубликован трейлер мультфильма «Команда монстров»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Команда монстров»
Фото Кадр из мультфильма «Команда монстров»
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26 сентября в российских кинотеатрах пройдет премьера мультфильма «Команда монстров». Режиссерами проекта выступили Пит де Риккер («Безухий заяц и двуухий цыпленок»), Йеспер Мюллер («Гурвинек. Волшебная игра») и Йенс Мюллер («Огрики»).

По сюжету доброе привидение Элли живет в мире, населенном причудливыми монстрами: троллями, мумиями, оборотнями и даже вампирами. Целыми днями она изучает «привидениеведение» — науку о том, как пугать людей, однако на самом деле ей это не по душе. Вскоре Элли предстоит собрать команду монстров, чтобы посетить город людей, где героев ждут приключения и опасности.

Трейлер мультфильма «Команда монстров»

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