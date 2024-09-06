Опубликован трейлер мультфильма «Команда монстров»

26 сентября в российских кинотеатрах пройдет премьера мультфильма «Команда монстров». Режиссерами проекта выступили Пит де Риккер («Безухий заяц и двуухий цыпленок»), Йеспер Мюллер («Гурвинек. Волшебная игра») и Йенс Мюллер («Огрики»).

По сюжету доброе привидение Элли живет в мире, населенном причудливыми монстрами: троллями, мумиями, оборотнями и даже вампирами. Целыми днями она изучает «привидениеведение» — науку о том, как пугать людей, однако на самом деле ей это не по душе. Вскоре Элли предстоит собрать команду монстров, чтобы посетить город людей, где героев ждут приключения и опасности.