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Эйфория 3 сезон сериал: дата выхода и расписание серий — где смотреть
Фильмы и сериалы

13 апреля, 15:45

1 мин.

Стартовал 3-й сезон сериала «Эйфория»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max
Фото Кадр из сериала «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, HBO Max

На HBO Max стартовал третий сезон сериала «Эйфория». По сюжету спустя пять лет после школы Ру отрабатывает опасный долг перед Лори, Джулс ищет себя в мире искусства, а Нейт и Кэсси готовятся к свадьбе.

Критики и зрители оценили новую главу проекта Сэма Левинсона не слишком высоко. На Rotten Tomatoes у третьего сезона «Эйфории» всего 44 процента свежести со стороны профессиональных рецензентов. Аудитория чуть менее строга — от первых зрителей 57 процентов одобрения.

Критики отметили, что новый сезон пытается быть криминальной драмой для взрослых и недотягивает. Кроме того, повторяет старые сюжетные линии и даже «все больше напоминает мизогинные фантазии жуткого старика».

Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Эйфория»

В новом сезоне «Эйфории» снялись Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Алекса Деми, Мод Апатоу, Даниэль Дедуайлер, Шэрон Стоун и Наташа Лионн.

Трейлер 3-го сезона сериала «Эйфория»

Расписание выхода эпизодов 3-го сезона сериала «Эйфория»

1 серия 12 апреля
2 серия 19 апреля
3 серия 26 апреля
4 серия 3 мая
5 серия 10 мая
6 серия 17 мая
7 серия 24 мая
8 серия 31 мая
Эйфория 3 сезон сериал: композитор Ханс Циммер .Ханс Циммер стал единственным композитором 3-го сезона «Эйфории»

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