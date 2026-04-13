Стартовал 3-й сезон сериала «Эйфория»: расписание релиза эпизодов
На HBO Max стартовал третий сезон сериала «Эйфория». По сюжету спустя пять лет после школы Ру отрабатывает опасный долг перед Лори, Джулс ищет себя в мире искусства, а Нейт и Кэсси готовятся к свадьбе.
Критики и зрители оценили новую главу проекта Сэма Левинсона не слишком высоко. На Rotten Tomatoes у третьего сезона «Эйфории» всего 44 процента свежести со стороны профессиональных рецензентов. Аудитория чуть менее строга — от первых зрителей 57 процентов одобрения.
Критики отметили, что новый сезон пытается быть криминальной драмой для взрослых и недотягивает. Кроме того, повторяет старые сюжетные линии и даже «все больше напоминает мизогинные фантазии жуткого старика».
Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Эйфория»
В новом сезоне «Эйфории» снялись Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Алекса Деми, Мод Апатоу, Даниэль Дедуайлер, Шэрон Стоун и Наташа Лионн.
Трейлер 3-го сезона сериала «Эйфория»
Расписание выхода эпизодов 3-го сезона сериала «Эйфория»
|1 серия
|12 апреля
|2 серия
|19 апреля
|3 серия
|26 апреля
|4 серия
|3 мая
|5 серия
|10 мая
|6 серия
|17 мая
|7 серия
|24 мая
|8 серия
|31 мая