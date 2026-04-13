Стартовал 3-й сезон сериала «Эйфория»: расписание релиза эпизодов

На HBO Max стартовал третий сезон сериала «Эйфория». По сюжету спустя пять лет после школы Ру отрабатывает опасный долг перед Лори, Джулс ищет себя в мире искусства, а Нейт и Кэсси готовятся к свадьбе.

Критики и зрители оценили новую главу проекта Сэма Левинсона не слишком высоко. На Rotten Tomatoes у третьего сезона «Эйфории» всего 44 процента свежести со стороны профессиональных рецензентов. Аудитория чуть менее строга — от первых зрителей 57 процентов одобрения.

Критики отметили, что новый сезон пытается быть криминальной драмой для взрослых и недотягивает. Кроме того, повторяет старые сюжетные линии и даже «все больше напоминает мизогинные фантазии жуткого старика».

Кто снялся в 3-м сезоне сериала «Эйфория»

В новом сезоне «Эйфории» снялись Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, Алекса Деми, Мод Апатоу, Даниэль Дедуайлер, Шэрон Стоун и Наташа Лионн.

Трейлер 3-го сезона сериала «Эйфория»

Расписание выхода эпизодов 3-го сезона сериала «Эйфория»