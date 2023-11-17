Disney запустил в работу мультфильм «Холодное сердце 4»

В шоу Good Morning America глава Disney Боб Айгер рассказал, что разработка четвертой части «Холодного сердца» уже началась: «Пока мне особо нечего сказать об этих фильмах, но Дженнифер Ли, создавшая «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2», усердно работает со своей командой не над одной, а двумя продолжениями истории».

Ориентировочно премьеры «Холодного сердца 3» стоит ожидать в ноябре 2025 года, а дата выхода четвертой части мультфильма пока неизвестна.

Ранее Disney опубликовал первый кадр ремейка «Белоснежки» Марка Уэбба, главную роль в котором сыграла Рэйчел Зеглер.