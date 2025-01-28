Юрий Колокольников снялся в 3-м сезоне «Белого лотоса»

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Юрий Колокольников появится в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Проект рассказывает о персонале и гостях одноименного отеля, стремящихся отложить свои проблемы на потом.

Колокольников сыграл в сериале Майка Уайта одного из отдыхающих.

Юрий Колокольников нередко появляется в зарубежных проектах. Например, в этом году с участием актера вышел фильм «Крейвен-охотник».