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Белый лотос 3 сезон: Юрий Колокольников кого сыграл
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:30

0 мин.

Юрий Колокольников снялся в 3-м сезоне «Белого лотоса»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Белый лотос», реж. Майк Уайт / HBO
Фото Кадр из сериала «Белый лотос», реж. Майк Уайт / HBO
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Юрий Колокольников появится в третьем сезоне сериала «Белый лотос». Проект рассказывает о персонале и гостях одноименного отеля, стремящихся отложить свои проблемы на потом.

Колокольников сыграл в сериале Майка Уайта одного из отдыхающих.

Юрий Колокольников нередко появляется в зарубежных проектах. Например, в этом году с участием актера вышел фильм «Крейвен-охотник».

Трейлер 3-го сезона сериала «Белый лотос»

Последняя охота от&nbsp;Sony: каким получился фильм &laquo;Крейвен-охотник&raquo;. Последняя охота от Sony: каким получился фильм «Крейвен-охотник»

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