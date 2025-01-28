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Компаньон фильм 2025: трейлер и дата выхода в России — где смотреть
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Сегодня, 18:35

1 мин.

Психологический триллер «Компаньон» выйдет 31 января

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Компаньон», реж. Дрю Хэнкок / New Line Cinema, Vertigo Entertainment, BoulderLight Pictures
Фото Кадр из фильма «Компаньон», реж. Дрю Хэнкок / New Line Cinema, Vertigo Entertainment, BoulderLight Pictures
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31 января в мировой прокат выйдет психологический триллер «Компаньон». Режиссером и сценаристом фильма выступил Дрю Хэнкок. Проект рассказывает об андроиде-компаньоне, не знающей о своем происхождении, которая в какой-то момент решается на кровавую месть.

Кто снялся в фильме «Компаньон»

В картине снялись Софи Тэтчер, Харви Гильен, Джек Куэйд, Руперт Френд, Лукас Гейдж, Марк Менчака, Меган Сури, Джабук Янг-Уайт и Вуди Фу.

Трейлер фильма «Компаньон»

Когда выйдет фильм «Компаньон» в России

Российская премьера фильма «Компаньон» запланирована на 5 июня.

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