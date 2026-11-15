Для триллера о K-pop-группе «Идеальная девушка» запишут оригинальные песни

Компании Atlantic Records и южнокорейский лейбл The Black Label, связанный с продюсером Тедди Паком, присоединились к работе над музыкальным триллером «Идеальная девушка» (Perfect Girl). О соглашении сообщили 5 ноября. Для фильма запишут оригинальные композиции, в том числе с участием певицы Чон Соми.

В центре истории — претендентки на место в новой женской K-pop-группе. До окончательного отбора остается одна неделя, а свободных мест всего четыре. Появление загадочной новой участницы резко меняет атмосферу: девушки начинают подвергаться нападениям, и состязание за музыкальный дебют превращается в борьбу за выживание.

Режиссером выступает Хон Вон Ги, сценарий написала Линн Кью Ю. В актерском составе — Арден Чо, Мэй Хон, Аделин Рудольф, Чон Соми, Нэнси Макдони и другие. Продюсеры сравнивают жанровую концепцию фильма с сочетанием «Крика» и «Черного лебедя».

Музыка станет не просто сопровождением, а важной частью истории о давлении индустрии развлечений. Проект находится на производственной стадии. Точная дата премьеры пока не объявлена.