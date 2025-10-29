У Мити Фомина развилась серьезная патология конечности
29 октября 2025, 15:35

1 мин.

Мария Задорожная
Автор
Митя Фомин
Фото Сергей Лантюхов, Известия

Певцу Мите Фомину потребуется сложная операция после того, как он получил тяжелую травму кисти на съемках реалити-шоу. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Палец у меня стал потихонечку, видите, как бы скурливаться. И вот у меня, я прошу обратить внимание на мизинец нормальный, это мизинец у меня уже с контрактурой, которая здесь», — рассказал артист.

Инцидент произошел в 2023 году: во время съемок Фомин получил удар, находясь в брезентовых монтажных перчатках. Сняв перчатку, он обнаружил размозженный палец — перелом мизинца оказался оскольчатым и открытым. В рану попала инфекция, а из-за неправильного заживления сухожилие в кисти начало стягиваться. Сейчас певцу сложно удерживать предметы и играть на пианино.

Врачи предупреждают артиста о риске развития остеомиелита — воспаления кости. Чтобы этого избежать, требуется операция, которую, по надеждам певца, удастся провести по стандартному ОМС.

